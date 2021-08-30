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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников
Всеволод Овчинников
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Журналист-международник, писатель-публицист, востоковед Всеволод Овчинников скончался в возрасте 94 лет, сообщает "Российская газета", где в последние годы он вёл постоянную рубрику.

"Журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Об этом "РГ" сообщили родные Всеволода Владимировича. Редакция выражает соболезнование родным и близким знаменитого журналиста", - говорится в сообщении издания.

В последние годы Овчинников вел в "РГ" постоянную рубрику "Час с Овчинниковым".

Овчинников - автор книг "Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)" (1970), "Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)" (1980), "Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)", за которые в 1985 году получил Государственную премию СССР.

Всеволод Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде в семье архитектора, пережил блокаду Ленинграда, с осени 1941 по осень 1942 года, затем семья была эвакуирована в Омскую область. В 1943 призван в армию, окончил полковую школу, но на фронт не попал, а из-за плохого зрения после дистрофии в блокаду, был переведен из военно-морского училища на морской факультет Военного института иностранных языков Красной армии, где закончил китайское отделение.

В 1951 году зачислен в штат редакции газеты "Правда", где проработал почти 40 лет. С 1953 по 1960 работал спецкором "Правды" в Китае, с 1962 по 1968 - в Японии, с 1974 по 1978 - в Великобритании.

В 1979-1992 годах был одним из ведущих еженедельной передачи "Международная панорама" на Центральном телевидении СССР.

В 2002 году стал лауреатом премии Союза журналистов России "Золотое перо России". Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2010 и 2017гг.), Орденом Дружбы (1997), Орденом Трудового Красного Знамени (1962) и др. В 2017 году был удостоен японского Ордена Восходящего солнца (золотые лучи с розеткой).

Всеволод Овчинников

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