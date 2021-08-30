Посторонние на ВПП аэропорта Сыктывкара помешали сесть самолету

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Сыктывкара, где посторонние люди вышли на взлетно-посадочную полосу и помешали сесть самолету из Сочи, сообщает в понедельник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, вечером 28 августа самолету авиакомпании "Ютэйр", летевшему по маршруту Сочи - Сыктывкар, пришлось уйти на второй круг из-за того, что на ВВП находились двое посторонних. Их задержали. По предварительным данным, они повредили ограждение, чтобы проникнуть на территорию аэропорта.

"Несмотря на уход на второй круг, самолет с пассажирами благополучно приземлился в аэропорту Сыктывкара, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении по ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности).

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента, даст оценку действиям всех служб аэропорта АО "Комиавиатранс", вызовет для объяснений сотрудников авиационной безопасности, а также примет меры реагирования.