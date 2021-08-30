Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Тверской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Красном Холме Тверской области, сообщила пресс-служба облправительства.

"30 августа в Красном Холме в доме №5 по Заводскому переулку произошел хлопок газа. По предварительным данным, пострадали два человека, частично разрушена внешняя стена здания", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил, что хлопок произошел на первом этаже 12-квартирного двухэтажного дома. Эвакуированы порядка десяти человек. Госпитализирован только один из пострадавших, второму медицинская помощь оказана на месте.

В Краснохолмский район, где произошел инцидент, направлена комиссия от ГУ МЧС по региону.

Перед профильными ведомствами, руководством муниципального образования поставлена задача оказать помощь жильцам дома, в том числе, в предоставлении временного жилья нуждающимся. Министерству здравоохранения Тверской области поручено взять на особый контроль вопрос медицинской помощи пострадавшим.

Прокурором Тверской области Сергеем Лежниковым дано поручение прокурору Краснохолмского района организовать проверку по информации о хлопке газа в жилом доме.

"Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства по содержанию газового оборудования и при необходимости примет меры реагирования. Кроме того, на месте происшествия организована временная приемная прокурора области, куда могут обратиться пострадавшие граждане", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, из Твери вылетел санитарный вертолет для доставки пациентов в областную клиническую больницу.