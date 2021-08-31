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Правительство выделило 2,55 млрд руб. на достройку парома "Генерал Черняховский"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Более 2,5 млрд рублей будет направлено на завершение строительства автомобильно-железнодорожного парома "Генерал Черняховский", который встанет на линию Усть-Луга - Балтийск. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Техническая готовность парома составляет почти 67%. В мае 2021 года он уже был спущен на воду. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2022 года. Выделенное финансирование пойдет на проведение работ по окраске судна, монтажу его механизмов, оборудования и трубопроводных систем", - говорится в сообщении.

Строительство парома предусмотрено в федеральной целевой программе развития Калининградской области, а также в плане обеспечения транспортной доступности региона. В прошлые годы на его строительство было выделено более 2,5 млрд рублей. Таким образом, общий объём федерального финансирования составит 5,1 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Это второй паром, строящийся для линии Усть-Луга - Балтийск. Судно предназначено для снабжения Калининграда. Оно строится в кооперации ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") и верфи Kuzey Star Shipyard. Заказчик строительства – ФГУП "Росморпорт". Предполагается, что судно ежегодно будут перевозить около 2 млн тонн грузов.

Проект CNF19M соответствует всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности. Двигатели работают на сжиженном природном газе или дизельном топливе с низким содержанием серы. Использование экологически чистого топлива позволит уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и сажи – на 100% по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе.

Автомобильно-железнодорожный паром имеет ледовый класс Arc4. Судно длиной до 200 метров и осадкой около 7 метров рассчитано на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. На судне также предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов.

Михаил Мишустин Генерал Черняховский

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