Песков назвал прерогативой полиции рассматривать жалобы на "Мужское государство"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Компетентные органы должны отреагировать, если им поступают жалобы от граждан на угрозы сообщества "Мужское государство", это их прерогатива, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, безусловно, это не наша прерогатива, и, если там есть какие-то нарушения закона, и если есть соответствующие заявления, то конечно, органы должны на это реагировать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что, как из известно из сообщений СМИ, различным людям и организациям поступают угрозы от сообщества "Мужское государство", которое таким способом пытается их побудить действовать тем или иным образом.

"Мы не можем заниматься этими вопросами. Это чисто прерогатива органов правопорядка, полиции. Это не наша прерогатива", - отметил Песков.

Сообщество "Мужское государство", в котором обсуждаются идеи патриархата и национализма, было создано во "ВКонтакте" в 2016 году. Представителей этого сообщества неоднократно обвиняли в травле женщин и представителей ЛГБТ. В настоящее время основатель паблика Владислав Поздняков координирует деятельность своих приверженцев через Telegram.

Нападкам сторонников идеологии "Мужского государства" подверглась сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби". Это случилось после того, как компания разместила в своем инстаграме рекламный пост с участием темнокожего. В результате сообщество стало оставлять в интернете негативные комментарии, его сторонники делали онлайн-заказы и отказывались их оплачивать, а также подвергали сайт сети ресторанов DDOS-атакам. В результате владелец сети был вынужден принести публичные извинения.

После этого в инстаграме сети ресторанов "Тануки" также появилось фото темнокожего мужчины. Компания обвинила движение "Мужское государство" в угрозах в свой адрес и призывала основателя Telegram Павла Дурова заблокировать телеграм-канал Позднякова. Поздняков требовал от "Тануки" удалить размещенные фотографии и извиниться за них. "Тануки" отказалась удалять контент и извиняться.