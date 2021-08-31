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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Волгограде присудили полмиллиона пенсионерке, которой на ноги наехал автобус

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Красноармейский районный суд Волгограда взыскал 500 тысяч рублей с перевозчика в пользу пенсионерки, пострадавшей после высадки из автобуса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, из материалов проверки следует, что в августе прошлого года водитель автобуса после высадки пассажиров проехал по ногам 65-летней пассажирки в момент, когда она выходила из салона. Женщина теперь передвигается только в инвалидной коляске.

"С автотранспортного предприятия в пользу пенсионерки взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на стадии расследования находится уголовное дело в отношении водителя по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уточняется, что ранее в качестве возмещения средств на лечение женщине перечислена страховая выплата в сумме более 1,2 млн рублей.

Волгоград

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