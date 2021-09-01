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В Новосибирске в результате пожара погиб человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на складах пиломатериалов произошел в ночь на среду в Новосибирске, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в Ленинском районе на ул. Толмачевская, д.2А в 02:35 по местному времени (22:35 мск вторника) произошел пожар на складах строительных материалов, в результате которого погиб один человек.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение, два складских помещения и складируемый пиломатериал на территории горели открытым огнем.

"Общая площадь пожара составила 600 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. На реагирование привлекались 31 человек и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных существовала угроза рядом расположенной газовой котельной, а также линии электропередачи. На месте были привлечены сотрудники ДПС для перекрытия дороги, добавили в главке МЧС.

Новосибирск

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