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Рабочий погиб на мебельном производстве в Новосибирске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировского района г. Новосибирска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда в связи с несчастным случаем со смертельным исходом, сообщает прокуратура региона.

Несчастный случай произошел на территории цеха по производству мебели (ООО "Оллат") на ул. Петухова, 35а корп. 3.

"Предварительно установлено, что 41-летний работник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, 31 августа на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП. В результате проведения работ эти плиты упали на мужчину, причинив несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка соблюдению на предприятии трудового законодательства (об охране труда, о заключении трудового договора и др.). При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Новосибирск

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