В Тамбовской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ранним утром 1 сентября в Тамбовской области столкнулись пассажирский междугородний автобус и три легковых автомобиля. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей, семеро пострадавших отказались от госпитализации, сообщили в областном МЧС.

Авария произошла в Мичуринском районе на автодороге Р-22, сигнал о случившемся поступил в МЧС в 5:30. Столкнулись автобус Temsa Opalin, который ехал из Москвы в Астрахань, и следовавшие в попутном направлении Audi Q7, Toyota Camry и ВАЗ-2114.

По данным МЧС, сначала водитель Audi Q7 столкнулся с автобусом. Автобус догнал ВАЗ 2114, который после удара отскочил в Toyota Camry.

Перекрывать дорогу после ДТП не потребовалось, из автобуса пролилась солярка, машины не загорелись, отметили в управлении.

Пассажиров автобуса пересадили в другой и отправили в направлении Волгограда.