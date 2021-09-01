Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Дом семьи экс-губернатора Дудки выставили на продажу за 35 млн рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Туле за 35 млн рублей выставили на продажу особняк семьи бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, который был осужден по обвинению в коррупции. Объявление об этом опубликовали на одном маркетплейсе.

Это дом из сруба площадью 455 квадратных метров, с семью сотками земли, баней, гаражом, садом и огородом.

Вячеслав Дудка руководил Тульской областью с апреля 2005 года до 29 июля 2011 года. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку по собственному желанию. В августе экс-губернатор был помещен под домашний арест по коррупционному уголовному делу. По версии следствия, он был конечным получателем взятки в 40 млн рублей, которую бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктор Волков получил от бизнесмена, желавшего арендовать землю под строительство гипермаркета. Дудка отвергал это обвинение.

22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Дудку к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. В июне 2018 года бывший чиновник освободился условно-досрочно.

Вячеслав Дудка Тула

Новости по теме

Новости

Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Потапенко

Лишенный прав петербуржец задержан за нападение на инспектора ДПС

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр
Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье

Спецкомиссия пока не получила окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В

Тело младенца нашли в подмосковном лесу

В Калининграде врача признали виновным в смерти пациентки, но освободили от наказания

В столице Крыма придется переделать длившийся 5 месяцев ремонт главной площади

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Лукашенко ждет поставок десятков российских самолетов и средств ПВО

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов

Крашенинников предложил ввести в ПДД регулирование самокатов
Пандемия коронавируса

Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ

Петербург вновь вышел в лидеры по суточному COVID-приросту в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');