Дом семьи экс-губернатора Дудки выставили на продажу за 35 млн рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Туле за 35 млн рублей выставили на продажу особняк семьи бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, который был осужден по обвинению в коррупции. Объявление об этом опубликовали на одном маркетплейсе.

Это дом из сруба площадью 455 квадратных метров, с семью сотками земли, баней, гаражом, садом и огородом.

Вячеслав Дудка руководил Тульской областью с апреля 2005 года до 29 июля 2011 года. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку по собственному желанию. В августе экс-губернатор был помещен под домашний арест по коррупционному уголовному делу. По версии следствия, он был конечным получателем взятки в 40 млн рублей, которую бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктор Волков получил от бизнесмена, желавшего арендовать землю под строительство гипермаркета. Дудка отвергал это обвинение.

22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Дудку к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. В июне 2018 года бывший чиновник освободился условно-досрочно.