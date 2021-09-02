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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Житель Новокузнецка отправится в колонию за отключение интернета в 32 домах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Новокузнецке Заводской суд приговорил к трем годам и семи месяцам колонии строгого режима 29-летнего ранее судимого горожанина за кражу интернет-кабеля, сообщили в управлении МВД по Кемеровской области.

Там напомнили, что с ноября 2020 года по январь 2021 года полиция получила 32 жалобы крупного интернет-провайдера о краже кабеля с чердаков многоквартирных домов. Жильцы этих домов оставались без связи. Компания в результате краж понесла ущерб более 320 000 рублей.

Подозреваемого задержали. Он признался в 32 кражах. На допросах он рассказал, что по ночам поднимался на крыши по пожарным лестницам, проникал на чердаки, срезал кабель, обжигал и сдавал в пункт приема металла.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 158 УК "Кража". Приговор был определен с учетом предыдущих судимостей.

Новокузнецк МВД Кемеровская область Заводской суд

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