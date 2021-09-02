В Астрахани из-за ливня затопило улицы и дома

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вся имеющаяся коммунальная техника выведена на улицы Астрахани для устранения последствий сильного ливня, который затопил улицы и дома города, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в инстаграме в четверг.

"Погода преподнесла нам сюрприз. Для ликвидации последствий затяжного ливня на улицы Астрахани выведена вся имеющаяся техника. В первую очередь воду откачивают с участков городских улиц, где автомобильное движение наиболее интенсивное", - написал глава региона. Он уточнил, что коммунальные службы будут вести работы круглосуточно до устранения всех последствий непогоды.

Астраханцы в соцсетях выкладывают видео последствий сильного дождя, который начался на рассвете в четверг и завершился около 12:00. В частности, сообщается, что дождевая вода затопила многоэтажки новых жилых комплексов "Сердце Каспия" и "Лазурный": потоки спускались по стенам, заливали лифты в зданиях.

Также в соцсети появилось видео, как вода, переполнив канализационную систему, фонтаном бьет из унитазов новой школы на улице Зеленгинской и растекается по школьным коридорам.

По данным главка МЧС по региону, непогода сохранится в Астраханской области и 3 сентября: ожидается сильный дождь с грозой и градом.