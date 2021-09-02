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Двух грабителей, укравших сумку с 50 млн рублей, задержали в Кемерове

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирские и кемеровские полицейские задержали двух жителей Новосибирска, подозреваемых в крупном ограблении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

28 августа житель Томска сообщил, что неизвестные, применив газовый баллончик около дома на улице Коммунистическая в Новосибирске, отобрали у него сумку с 50 млн рублей. Личности подозреваемых в этом преступлении были установлены, поступила информация, что они планируют скрыться на территории другого региона.

Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска по Кемеровской области новосибирские оперативники задержали разыскиваемых в аэропорту Кемерова, когда они пытались зарегистрироваться на рейс.

"Подозреваемыми оказались ранее не судимые двое жителей Калининского района города Новосибирска в возрасте 23 и 32 лет. Один из них заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Местонахождения похищенных денег устанавливается.

Кемерово

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