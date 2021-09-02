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Ограничения авиасообщения с Танзанией продлили до 1 октября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Авиасообщение с Танзанией останется ограниченным до октября. Число регулярных авиарейсов из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Финляндию и Германию будет увеличено с 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В частности, на маршруте Санкт-Петербург – Дубай количество еженедельных рейсов увеличится с 1 до 7. В Хельсинки из Санкт-Петербурга частота рейсов вырастет с 7 до 14 в неделю. Кроме того, авиакомпании смогут начать полеты с частотой 2 рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин.

Как отметили в Росавиации, полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.

Кроме того, оперативным штабом по борьбе с коронавирусом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября включительно действующие ограничения по авиасообщению.

Росавиация Танзания

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