Школу в Туле эвакуировали после обнаружения гранаты

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Учащиеся и преподаватели центра образования №26 Тулы были эвакуированы после обнаружения ручной гранаты во время проведения земляных работ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в 16:10.

"По прибытии на место происшествия был обнаружен взрывоопасный предмет, предположительно времен Великой Отечественной войны. Произведена эвакуация 44 человек, из них 20 детей. Организовано оцепление и охрана взрывоопасного предмета силами сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Ручная граната РГД-33 была изъята группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы.

Пострадавших нет.