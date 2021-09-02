Роскомнадзор внес GetContact в реестр организаторов распространения информации

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор включил сервис GetContact в реестр организаторов распространения информации, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Getcontact LLP включена в реестр ОРИ 01.09.2021, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что компания Getcontact LLP в инициативном порядке 19 августа 2021 года представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора.

Это было сделано согласно правилам, утвержденным постановлением правительства РФ от 12.11.2020 № 1824, распространения информации (ОРИ), говорится в сообщении.

Компания GetContact является разработчиком одноименного мобильного приложения, с помощью которого можно узнать, под каким именем номер телефона пользователя записан у людей из его списка контактов, которые также установили GetContact. Также приложение GetContact позиционируется разработчиками как сервис для блокировки ненужных и маркетинговых звонков.

В марте 2018 года GetContact уведомил Роскомнадзор о том, что будет хранить персональные данные граждан России на серверах внутри страны.

Этому предшествовало проведение анализа Роскомнадзором работы GetContact на соблюдение законодательства РФ о персональных данных, а также на законность передачи персональных данных партнерам сервиса. Ранее ведомство предупреждало, что приложение может быть небезопасно с точки зрения распространения персональных данных.