"Севернефтегазпром" запатентовал механизм для удаления сосулек с крыш

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Севернефтегазпром" сообщило, что запатентовало устройство для удаления сосулек с карниза крыши, оно уже два года успешно используется на Южно-Русском месторождении на Ямале.

Оно "состоит из закрепленного в заданном месте здания специальной направляющей и механизма, двигающегося по ней как по рельсу".

"Механизм, напоминающий каретку, оснащен несколькими опорными катками, позволяющими в любую погоду, независимо от образования наледи, свободно двигаться вдоль карниза здания и срезать специально закрепленным ножом сосульки. Данная конструкция приводится в движение блочным устройством, которое позволяет из безопасной зоны перемещать трос, прикрепленный к каретке", - говорится в пресс-релизе.

В отличие от аналогичных устройств, в этой системе упорный ролик находится под крышей карниза, что защищает его от снега и дождя и не дает образовываться наледи на устройстве, а нож движется, сбивая и скалывая ледяные преграды на своем пути, отметили в компании.

Авторы изобретения уверены, что его можно применять и в быту. Их исключительное право на изобретение истекает 29 октября 2030 года.

Ранее специалисты компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" придумали и внедрили способ борьбы с сосульками с помощью выхлопных газов газоперекачивающих агрегатов.

Об актуальности новых подходов к защите крыш от обледенения ярче всех высказалась в 2010 году в то время губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко: "В XXI веке сбивать сосули ломами - это уже, извините меня, каменный век. Так чтобы можно срезать, я не знаю там, лазером - не лазером, горячим паром".

"Севернефтегазпром" владеет лицензией на разработку, обустройство и добычу углеводородов на Южно-Русском нефтегазовом месторождении, расположенном в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Акционерами "Севернефтегазпрома" являются ПАО "Газпром" (40% уставного капитала), германская Wintershall Dea GmbH (34,99%) и австрийская OMV Exploration&Production GmbH (24,99%).