В Барнауле завели дело о нападении на автора сюжета о споре пациентки с дантистами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Барнауле возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании работе журналиста, соединенном с насилием по факту инцидента во время съемки сюжета о горожанке, которая пытается добиться от частной стоматологии компенсации вреда здоровью. Об этом сообщили в управлении СК по Алтайскому краю.

Репортаж вышел в эфир федерального телеканала. Во время съемки сотрудник клиники "применил насилие к представителю телекомпании, ограничив возможность видеосъемки с целью недопущения ее распространения" в СМИ, установило следствие.

Кроме того, в СК начали доследственную проверку жалобы пациентки на стоматологов по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).