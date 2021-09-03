Кабмин РФ выделит 1,5 млрд руб. на материальную базу Росприроднадзора

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 1,5 млрд рублей для обновления материально-технической базы Росприроднадзора, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства пойдут, в том числе, на приобретение новых передвижных лабораторий, оснащение их всем необходимым для работы. Это позволит усилить работу государственного экологического надзора и особенно контроль за объектами, которые негативно воздействуют на окружающую среду", - сказал Мишустин.

Правительство ожидает, что такая мера позволит Росприроднадзору проводить больше лабораторных исследований и профилактических мероприятий.

"Выезжать на места для проверок каждого этапа работ по ликвидации накопленного экологического вреда в результате деятельности промышленных предприятий, помогать организовывать восстановление окружающей среды при разливе нефти и других авариях. Мы рассчитываем, что качество экологического контроля вырастет, а органы надзора смогут быстрее реагировать на нештатные ситуации", - отметил Мишустин.