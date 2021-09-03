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Директор IT-компании в Воронеже пойдет под суд за мошенничество по госконтрактам

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы ГУ МВД России по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя IT-компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональный главк полиции.

Руководитель заключил семь государственных контрактов на техобслуживание и ремонт оборудования системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как отмечается, при этом он не намеревался выполнять свои обязательства в полном объеме.

Директор фирмы ежемесячно предоставлял отчеты о проделанных работах, на основании которых на счета его компании перечислялись бюджетные денежные средства.

Сумма материального ущерба превысила 19 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Воронеж

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