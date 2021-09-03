Первый снег выпал в горах в Сочи

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В горах поселка Красной Поляны на курорте "Роза Хутор" в Сочи во время прохождения атмосферных фронтов выпал первый снег.

"3 сентября температура воздуха на Роза Пик - высота 2320 метров - составила около нуля, что и вызвало, как говорят метеорологи, переход фазы осадков из жидкой в твердую, - пошел мокрый снег. Поскольку за фронтом интенсивность осадков была небольшой, снежный покров не сформировался", - сообщил журналистам синоптик курорта "Роза Хутор" Андриан Коротеев в пятницу.

Он отметил, что резкое понижение температуры спровоцировала так называемая тропосферная ложбина - "провал" арктического холода из арктических широт в меридиональном направлении - с севера далеко на юг.

"Прохладный воздух дотянулся даже до черноморского побережья, что вновь вызвало обильные осадки, грозы и смерчи над акваторией Черного моря, с выходом на сушу. Такая погода характерна для атмосферных фронтов - переходных зон между более теплыми и более холодными воздушными массами: холодный воздух вытесняет теплый влажный наверх, что формирует мощные системы конвективных облаков, которые "подпитываются" влагой теплого моря", - сказал синоптик.

По его словам, территорию курорта "Роза Хутор" в сентябре успели пройти уже два таких холодных фронта. За каждым из них становилось все холоднее.

"Таким образом, уже сейчас мы получили первую весточку от грядущей зимы. Столь прохладная погода хоть и отклоняется от климатической нормы, чем-то необычным не является: более-менее глубокие вторжения холода случаются каждую осень", - подчеркнул Коротеев.

По его словам, на будущих выходных на "Роза Хутор" при малооблачной погоде немного потеплеет. Горные тропы просохнут, а воздух будет чистым и прозрачным. Похолодание даст толчок листве к постепенному изменению окраски, наступает золотая осень.

"Это не конец летнего сезона. Хотя на следующей неделе погода все еще будет прохладной и неустойчивой, в сентябре наш ждет еще возврат теплой солнечной погоды - настоящее бабье лето", - добавил синоптик.