В Кузбассе арестовали обвиняемого в убийстве двух детей и их матери

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест жителя Яшкинского района Кемеровской области, которого обвиняют в тройном убийстве, в том числе двоих детей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в пятницу.

"Сегодня суд избрал 27-летнему жителю Яшкинского района меру пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, мужчина был задержан после того, как соседи погибшей пожаловались на запах из ее жилища в правоохранительные органы. В комнате была найдена женщина и ее двое детей. Предполагается, что убийство было совершено в начале августа.

Обвиняемому вменяют п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), мотивы преступления выясняются.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что мужчина убил женщину во время конфликта на почве ревности, очевидцами преступления стали дети погибшей. Чтобы не оставлять свидетелей, он убил и их.