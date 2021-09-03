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"Военный врач из Техаса" выманил у жительницы Барнаула $14 тысяч

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении лже-военврача из Техаса Рассела Джонни, который через сайт знакомств вступил в переписку с 56-летней жительницей Барнаула, взял у нее в долг $14 тысяч и перестал выходить на связь, сообщили в региональном управлении МВД.

"Рассел Джонни" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Потерпевшая - сотрудница больницы - рассказала полицейским, что в июле 2021 года в надежде встретить приличного мужчину для серьезных отношений, создала анкету на одном сайте знакомств.

В августе она познакомилась через сайт с иностранцем, который назвался уроженцем Техаса и сообщил, что сейчас служит военным врачом в Иордании. Он ей выслал фотографии с места службы и фото его заграничного дома. Он писал, что мечтает связать судьбу именно с русской женщиной. Через некоторое время "жених" сообщил ей, что хочет поехать в отпуск и попросил у нее в долг $14 тысяч.

Потерпевшая взяла в кредит больше 1 млн рублей и перечислила на счет "Расселу". После этого он перестал отвечать на сообщения.

Барнаул Техас Иордания МВД Алтайский край

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