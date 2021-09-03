Петербургские учителя получат выплату в 10 тыс. рублей в течение трех недель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате по 10 тысяч рублей педагогическим работникам, сообщила пресс-служба главы города.

"Педагогическим работникам в течение трех недель будут произведены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что выплату получат более 120 тысяч человек. На эти цели из бюджета Петербурга выделяется 1 млрд 258 млн 860 тыс. рублей.

Губернатор таким образом отметил работу учителей в условиях коронавирусных ограничений.

"Педагоги не только проводили занятия в группах, классах, лабораториях, мастерских. Они записывали онлайн-уроки, консультировали, готовили детей к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (...) Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение", - отметил Беглов.

Впервые о единовременной выплате губернатор сообщил в понедельник на городском педагогическом совете. Деньги получат учителя, школьные психологи, воспитатели в детских садах, мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования, работники школьных библиотек.

Кроме того, выплату получат и те, кто работает с детьми в спортивных школах, центрах физической культуры и спорта, центрах содействия семейному воспитанию, психоневрологических интернатах, центрах социальной помощи семье и детям, подростково-молодежных клубах.