Стартовал хакатон "Финансы, банкинг, страхование" конкурса "Цифровой прорыв"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - 3-5 сентября 2021 года состоится пятый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". На Fintech-хакатон зарегистрировались 3994 участника со всей России. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

За призовые места в хакатоне, а также за выход в финал конкурса "Цифровой прорыв" будут соревноваться 147 команд из 71 региона страны. Им на протяжении 48 часов предстоит решать актуальные задачи от крупнейших компаний и государственных органов.

Участников конкурса поприветствовала заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Ольга Бужинская: "Сегодня стартует уже пятый хакатон "Цифрового прорыва-2021", который посвящён очень важным, востребованным темам — "Финансам, банкингу и страхованию". 147 команд поборются не только за призовые места, но и за путёвки в финал "Цифрового прорыва 2021. В России цифровые финансовые сервисы получили широкое распространение ещё до пандемии — по итогам 2019 года Россия вошла в тройку стран по популярности финтех-услуг, уступив только Китаю и Индии. По уровню проникновения финтех-услуг по переводам и платежам Россия является мировым лидером. Поэтому, дорогие участники, сейчас самое время дерзать, придумывать крутые IT-решения и развивать отечественный финтех! Я желаю вам слаженной командной работы, удачных озарений, ярких решений, драйва и позитивных эмоций. Пусть победят сильнейшие!"

Цифрами и фактами о предстоящем хакатоне поделилась куратор проектной команды конкурса Татьяна Голубовская: "География участников очень широка: в хакатоне поборются команды из 71 региона. 14 IT-хабов (офлайн-коворкингов) в разных часовых поясах открыли двери для участников. В работе этого хакатона принимает участие большое количество профессионалов отрасли: 73 эксперта, 24 трекера, 30 членов жюри, 16 модераторов. Итого: 143 наставника поддерживают участников во время хакатона. В числе жюри хакатона суперфиналист трека "Финансы и технологии" конкурса "Лидеры России", член экспертного совета по цифровой экономики и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ, представители Почты России, ПАО "СИБУР Холдинг" и других крупных компаний. Уверена, команды смогут предложить, действительно, интересные, прикладные, эффективные решения, которые будут реализованы в ближайшем будущем".

На хакатоне представлены 8 кейсов. Так, генеральный партнёр конкурса — Госкорпорация "Росатом" — предложила командам создать систему для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки. Министерство финансов РФ ожидает от участников разработки проекта российского инвестиционно-финансового хаба. В кейсе от Accenture командам предстоит создать модуль аналитики для клиентов брокерской компании. Balance Platform предложила поработать над системой геймификации работы операторов колл-центра. В задаче от ВТБ участники займутся разработкой "дорожной карты" мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста. Кейс ПСБ посвящён разработке системы распознавания и автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье. Международный аэропорт Шереметьево предложил участникам разработать платформу обеспечения платежей арендаторов на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов, а Министерство финансов Республики Карелия — аналитическую систему для прогнозирования регионального бюджета.

Общий призовой фонд хакатона — 4,5 миллиона рублей. После победы в тематическом хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных учреждений и компаний. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.