Летевший из Москвы в Белгород самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа датчика

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoj Superjet, вылетевший из Москвы в Белгород, вернулся в аэропорт "Шереметьево" с отказавшим датчиком, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Sukhoj Superjet выполнял рейс из Москвы в Белгород. В полете у него сработала сигнализация отказа датчика системы управления. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета", - сказал источник.

Посадка прошла штатно. На борту находился 81 человек.