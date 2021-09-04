В Сочи потушили пожар в высотном доме

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России потушили пожар в многоквартирном высотном жилом доме в Адлерского района курорта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу, пожар в доме по улице Демократическая ликвидировали в 13:20 на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи произошел пожар в 18-этажном доме. Были эвакуированы 70 человек.