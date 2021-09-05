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Два прогулочных теплохода столкнулись в акватории Невы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге началась доследственная проверка после столкновения двух теплоходов в акватории Невы, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье прогулочное судно "Гулливер" с 32 пассажирами на борту вышло с причала набережной реки Мойки. У Петропавловской крепости капитан по рации предупредил капитана двигающегося рядом теплохода "Дунаевский" о совершении маневра, однако избежать столкновения не удалось: теплоход "Дунаевский" врезался в левый борт теплохода "Гулливер".

Пассажиров эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия, опрашивают капитанов, пассажиров и очевидцев происшествия.

Петербург Нева

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