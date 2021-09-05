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Получать зарплату в "конверте" согласны около 40% россиян

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) согласились бы работать за "серую" зарплату, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, респонденты соглашаются на такие условия работы, в основном, из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с определенными личными обстоятельствами.

По данным опроса, на зарплату в "конверте" мужчины соглашаются чаще, чем женщины - 43% и 36% респондентов соответственно. "Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастом растет: если среди молодежи до 24 лет получать зарплату в "конверте" готовы более трети (35%), то среди опрошенных старше 45 лет - 42% респондентов", - отмечают в SuperJob.ru.

Тех, кто согласен на "серую" схему оплаты труда, по уровню доходов больше всех среди респондентов с ежемесячной зарплатой менее 30 тыс. рублей, (41%), показывают результаты исследования.

В свою очередь, согласно опросу, 37% россиян не хотят получать "серую" зарплату. Свою позицию эти участники опроса, как правило, объясняют необходимостью иметь определенные социальные гарантии, такие, как пенсию, оплату отпуска, больничного.

Практически каждый четвертый участник опроса (24%) затруднился определиться с тем, давать ли согласие работать за зарплату в "конверте".

Опрос был проведен 18 августа - 2 сентября среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 407 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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