Площадь оставшегося очага пожара в Мордовском заповеднике сократилась до 0,2 га
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения существенно сократили площадь активного горения оставшегося очага пожара в Мордовском природном заповеднике.
"Площадь активного горения второго очага в северо-восточной части составляет 0,2 гектаров, площадь, пройденная огнем - 6 400 гектаров", - сообщает ГУ МЧС по республике в воскресенье.
В тушении задействованы более тысячи человек и 240 единиц техники.
Как сообщалось, на 3 сентября в северо-восточной части заповедника площадь активного горения составляла семь гектаров.
Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Республиканское МВД сообщало, что причиной могла стать гроза. Ликвидации пожара в заповеднике препятствуют труднодоступность местности, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.
Два крупных очага - в северо-западной части заповедника и на территории квартала соседнего лесничества - локализованы.
Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.