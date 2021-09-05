Площадь оставшегося очага пожара в Мордовском заповеднике сократилась до 0,2 га

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения существенно сократили площадь активного горения оставшегося очага пожара в Мордовском природном заповеднике.

"Площадь активного горения второго очага в северо-восточной части составляет 0,2 гектаров, площадь, пройденная огнем - 6 400 гектаров", - сообщает ГУ МЧС по республике в воскресенье.

В тушении задействованы более тысячи человек и 240 единиц техники.

Как сообщалось, на 3 сентября в северо-восточной части заповедника площадь активного горения составляла семь гектаров.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Республиканское МВД сообщало, что причиной могла стать гроза. Ликвидации пожара в заповеднике препятствуют труднодоступность местности, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

Два крупных очага - в северо-западной части заповедника и на территории квартала соседнего лесничества - локализованы.