МАИ будет использовать сетевую модель обучения по программам самолетостроения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Московский авиационный университет с этого учебного года начал готовить студентов по направлениям самолето- и вертолетостроение, проектированию ракет по программам сетевой модели обучения, сообщил проректор по учебной работе МАИ Дмитрий Козорез.

"С этого учебного года началась реализация образовательных программ в сетевой форме, МАИ участвует в проекте и как принимающая студентов образовательная организация, и как предоставляющая (в интернете – ИФ) доступ к своим ресурсам", - сказал Козорез "Интерфаксу" в понедельник.

Он уточнил, что такая форма взаимодействия, которая предусматривает организацию обучения сразу несколькими образовательными организациями, а также привлечением индустриальных партнеров, определена самой моделью сетевого обучения. "В данном проекте МАИ является базовым вузом для обучения студентов по направлению "Самолёто- и вертолётостроение" в партнерстве с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления (ВСГУТУ) в интересах Улан-Удэнского авиационного завода", - сказал собеседник агентства.

"В другой программе МАИ выступает партнёром Амурского государственного университета: подготовка ведётся по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" в интересах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры для космодрома "Восточный"", - добавил проректор МАИ.

Козорез объяснил, что обучение для студентов двух вузов – сетевых партнеров МАИ реализовываться по комбинированной схеме, включающую очное обучение в МАИ, а также личное общение с преподавателями, командированными в вузы, чтобы принимать у студентов курсовые работы, зачёты и экзамены, уточнил проректор.

Козорез убежден, что реализация этих сетевых образовательных программ и возможность доступа к обширной материально-технической базе МАИ позволит на месте готовить квалифицированные кадры в сфере самолето- и вертолетостроения, повысить качество подготовки будущих специалистов по ракетно-космической технике для космодрома "Восточный". Сама же реализация сетевых программ обучения, по словам Козореза, будет способствовать развитию потенциала регионов, увеличивать их экономическую состоятельность и привлекательность.

По данным Минобрнауки, в стартовавшем в этом учебном году проекте сетевого обучения участвует девять вузов и один колледж. Данная модель подразумевает организацию обучения с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, в том числе иностранных, а также компаний и предприятий.