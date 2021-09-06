В реке Воронеж на окраине облцентра погибла рыба

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Воронеж на территории микрорайона Шилово в Воронеже, сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Погибшая рыба - плотва, окунь, карась, судак - в количестве около 30 особей была обнаружена в различных местах акватории. Отмечается, что краснокнижных видов нет.

Вода в реке имеет зеленоватый цвет, химические и другие неестественные запахи отсутствуют. На поверхности водной глади наблюдаются следы пены.

Специалисты отобрали пробы воды.

Ситуация находится на контроле Управления Росприроднадзора.