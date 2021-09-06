Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В реке Воронеж на окраине облцентра погибла рыба

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Воронеж на территории микрорайона Шилово в Воронеже, сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Погибшая рыба - плотва, окунь, карась, судак - в количестве около 30 особей была обнаружена в различных местах акватории. Отмечается, что краснокнижных видов нет.

Вода в реке имеет зеленоватый цвет, химические и другие неестественные запахи отсутствуют. На поверхности водной глади наблюдаются следы пены.

Специалисты отобрали пробы воды.

Ситуация находится на контроле Управления Росприроднадзора.

Воронежская область Воронеж Росприроднадзор

Новости

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизма

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

Что произошло за день: воскресенье, 5 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');