В реке Воронеж на окраине облцентра погибла рыба
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Воронеж на территории микрорайона Шилово в Воронеже, сообщает Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Погибшая рыба - плотва, окунь, карась, судак - в количестве около 30 особей была обнаружена в различных местах акватории. Отмечается, что краснокнижных видов нет.
Вода в реке имеет зеленоватый цвет, химические и другие неестественные запахи отсутствуют. На поверхности водной глади наблюдаются следы пены.
Специалисты отобрали пробы воды.
Ситуация находится на контроле Управления Росприроднадзора.