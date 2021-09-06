Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд приговорил жителя Миасса (Челябинская область) к пожизненному лишению свободы за убийство шести человек, которые вели асоциальный образ жизни или злоупотребляли алкоголем, сообщает пресс-служба облсуда.

По данным суда, Анатолий Шанауров 1990 года рождения убивал бродяг и пьяниц. Так, в июле 2020 года он, вооружившись молотком и запасшись алкоголем, знакомился по вечерам на улицах Миасса с мужчинами и предлагал им выпить. Когда потерпевшие пьянели, мужчина убивал их молотком, а тела прятал в кустах.

При обыске у подсудимого дома был найден самодельный пистолет.

Шанауров вину в преступлениях признал полностью. Также он пояснил, что пистолет был сделан его отцом.

Злоумышленник признан виновным в умышленном убийстве шести человек и незаконном хранении оружия. Он приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

При вынесении решения в качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, активное содействие следствию.

Шанауров имеет среднее образование, холост, не трудоустроен, ранее не был судим. Он был признан вменяемым по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.