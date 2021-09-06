Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации, информирует пресс-служба.

Владимир Путин БРИКС

Новости

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Лавров заявил, что "Северный поток 2" заработает через несколько дней

Заключенные напали на сотрудника колонии в иркутском Ангарске

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Убивший шестерых "за пьянство" житель Миасса осужден пожизненно

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 17,8 тыс. новых случаев COVID-19

Четверо сторонников ИГИЛ задержаны в Ингушетии

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Генпрокурор призвал отнести к экстремистской деятельности пропаганду нацизма

Спасатели обнаружили пропавший в Каспийском море катер

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморье задержали двух подозреваемых в убийстве амурского тигра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');