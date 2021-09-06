Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС 9 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации, информирует пресс-служба.