ВС РФ защитил лизинговые компании от оспаривания постбанкротных платежей клиентов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Обанкротившийся лизингополучатель вправе оплатить с отступлением от очередности предмет лизинга, если в этом есть экономический смысл, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Особенности оценки лизинговых платежей в банкротстве судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассматривала на примере дела о несостоятельности ООО "СитиЭнерго", которое занималось подрядными работами при ремонте и строительстве на теплоэлектроцентралях. Компания обанкротилась в январе 2019 года, задолжав кредиторам 139,59 млн рублей, следует из судебных актов и отчета арбитражного управляющего, опубликованного на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Эта компания взяла в выкупной лизинг у АО "Лизинговая компания "Европлан" "премиальные транспортные средства", говорится в материалах дела - три автомобиля Mersedes-Benz 2015 года выпуска и один - 2016 года выпуска. Впоследствии они были проданы с торгов, следует из данных судов и "Федресурса".

За автомобили вместо "СитиЭнерго" рассчитывались по письмам-поручениям КПК "МСБ-Финанс" и ООО "ТелекорЭнергетика". Всего за полгода до банкротства и после его возбуждения они заплатили 15,66 млн рублей.

Обнаружив это, конкурсный управляющий "СитиЭнерго" оспорил эти платежи, расценив их как совершенные с предпочтением по отношению к иным кредиторам должника. Суды трех инстанций частично удовлетворили требования конкурсного управляющего, обязав "Европлан" вернуть в конкурсную массу банкрота 12,7 млн рублей, которые он получил после принятия судом заявления о несостоятельности.

Однако ВС РФ, рассмотрев жалобу "Европлана", эти акты отменил и отправил спор на новое рассмотрение. Он напомнил, что предмет выкупного лизинга остается в собственности лизингодателя в случае нарушения должником-банкротом платежей за него и не включается в конкурсную массу. С учетом этого обстоятельства лизингополучатель-банкрот может либо расторгнуть договор лизинга, либо продолжить платежи, если это выгоднее. Потому вопрос о действительности постбанкротных лизинговых платежей должен решаться с учетом того, являлись ли они оправданными - исходя из ожидаемого финансового результата, указала СКЭС ВС РФ.

"Например, отступление от очередности и совершение лизинговых платежей в целях выкупа оборудования может иметь смысл в ситуации, если при помощи данного оборудования должник впоследствии планирует вести свою производственную деятельность, выйти из кризиса и восстановить платежеспособность, - говорится в определении ВС РФ. - Также отсутствует целесообразность в признании платежей недействительными, если оценочная стоимость имущества на момент выкупа (либо если впоследствии сумма вырученных на торгах в банкротстве средств) превышала размер платежей, совершенных в период предпочтения, и должник рассчитывал впоследствии реализовать это имущество, покрыв названные расходы".

В деле же "СитиЭнерго", указал ВС РФ, суды не учли особенности отношений сторон по договору выкупного лизинга. При новом рассмотрении дела суду им следует учесть, что автомобили, являвшиеся предметом лизинга, уже были реализованы с торгов и деньги поступили в конкурсную массу. Поэтому оспариваемые платежи могут быть признаны недействительными в любом случае только в пределах разницы между суммой таких платежей и размером средств, вырученных на торгах от реализации предметов лизинга, отметил суд.

ООО "СитиЭнерго" принадлежит практически в равных долях четырем физлицам: Батору Цагадаеву, Александре Богдановой, Эдуарду Хаптахаеву и Леониду Маркину. Выручка компании в 2014-2016 годах составляла около 200 млн рублей, в 2017-м упала до 17,8 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". 2014 год "СитиЭнерго" закончило с чистой прибылью в 1,7 млн рублей, в 2015-м этот показатель упал до 91 тыс. рублей, в 2016-2017 годах компания стала убыточной (минус 2,23 млн рублей и 244,16 млн рублей соответственно). Позднее компания не раскрывала финансовые результаты,

Связь между "СитиЭнерго", КПК "МСБ-Финанс" и ООО "ТелекорЭнергетика" по материалам "СПАРК-Интерфакс" не прослеживается.