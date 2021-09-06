Число несчастных случаев на производстве упало в РФ вдвое за 10 лет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество несчастных случаев на производстве в России за 10 лет снизилось более чем в 2 раза, снизились и потери на производстве с тяжелыми последствиями, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние 10 лет у нас общее количество несчастных случаев на производстве снизилось в 2,1 раза. Практически так же снизились потери на производстве с тяжелыми последствиями", - сказала Голикова, выступая на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

Говоря о данных 2020 года по сравнению с 2019-м, Голикова отметила, что общее количество несчастных случаев снизилось на 19,1%, количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями тоже уменьшилось на 11,8%.

При этом вице-премьер сообщила, что около трети смертей в РФ приходится на граждан в трудоспособном возрасте, из них почти 80% - это мужчины.