Полицейский получил 4 года колонии за инсценировку с изъятием наркотиков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Кубани приговорил старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Усть-Лабинскому району к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий, сообщает пресс-служба краевого суда.

"В марте 2020 года подсудимый (для улучшения показателей - ИФ) вынудил двух граждан признаться в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Для этого он угрозами заставил их взять хранящуюся у него марихуану, а затем инсценировал изъятие наркотика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде вину полицейский не признавал.

Приговор вынесен по п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 228 УК РФ (превышение должностных полномочий и незаконный оборот наркотиков). Помимо основного наказания обвиняемого на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.