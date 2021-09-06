Ученые из России и США стали лауреатами премии "Глобальная энергия"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ученые из России и США стали лауреатами международной энергетической премии "Глобальная энергия", сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

Были также объявлены двое из трех лауреатов: заведующий лабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН Сулейман Аллахвердиев и главный научный сотрудник Стэнфордского института материаловедения и энергетики И Цуй.

Аллахвердиев получит награду в номинации "Нетрадиционная энергетика" за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области био- и водородной энергетики.

Цуй победил в номинации "Новые способы получения энергии" за исключительный вклад в разработку наноматериалов для энергетики и окружающей среды, инновации в области науки о батареях.

Лауреат в номинации "Традиционная энергетика" был объявлен 3 сентября на сессии Восточного экономического форума. Им стал директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН Зинфер Исмагилов за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.

Фонд премии составляет 39 млн рублей. Церемония награждения состоится на Российской энергетической неделе в октябре.

В этом году на получение премии были выдвинуты 94 ученых из 36 стран мира. С 2003 года лауреатами премии стали 45 ученых из 15 стран.

Ассоциация "Глобальная энергия" создана в 2002 году для поддержки исследований в энергетике, ее членами являются ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС".