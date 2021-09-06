В Ленобласти женщина ударила ножом подростка, пытавшегося разнять драку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство подростка в Сланцах (Ленинградская область), сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

16-летний юноша проходил мимо конфликтующей компании и решил выяснить причину разногласия. В результате одна из участниц ссоры, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила его ножом.

Мальчик госпитализирован с ножевыми ранениями, уточняют в СКР.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Она арестована.