Объявлены победители Fintech-хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Завершился пятый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвящённый финансам, банкингу и страхованию. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Финансы. Банкинг. Страхование" были представлены 8 задач от следующих кейсодержателей: Госкорпорации "Росатом", Министерства финансов РФ, Accenture, Balance Platform, ВТБ, ПСБ, Международного аэропорта Шереметьево и Министерства финансов Республики Карелия.

На протяжении 48 часов 147 команд из 71 региона России занимались решением кейсов из финансовой отрасли, 120 команд дошли до защиты проектов. Цифровая трансформация, геймификация, Web, блокчейн, анализ данных — этим и другим направлениям были посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя, участники представили 113 решений. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их 143 специалиста (эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры).

"Наши участники предложили интересные и эффективные решения кейсовых заданий, а значит, совсем скоро какие-то из предложенных решений могут быть реализованы. Примечательно, что целых два кейса на этом хакатоне были управленческими, т.е. для их решения нужно было разработать не код, а концепцию или дорожную карту. Участники этого хакатона могли работать не только в онлайн-формате, но и на 14 офлайн-площадках, расположенных по всей стране. А ещё параллельно с хакатоном амбассадоры конкурса провели в рамках ВЭФ деловую секцию о развитии бизнеса в цифровую эпоху", — отметил Антон Сериков, заместитель генерального директора "Россия — страна возможностей".

"Мы рады будем видеть вас на всех мероприятиях, входящих в орбиту конкурса. Развивайте идеи, создавайте проекты и регистрируйтесь в наш экспресс-акселератор до 15 сентября! Приходите на другие хакатоны "Цифрового прорыва", смотрите наши образовательные видео, делитесь с нами своими успехами. А от 40 лучших команд этого хакатона мы ждём в финале прорывных и впечатляющих результатов! Я невероятно горжусь вами, дорогие участники. Вы — ИТ-настоящее и будущее нашей страны, вы — лучшие из лучших", — подчеркнул Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК.

Победителями кейса генерального партнёра конкурса — Госкорпорации "Росатом" — стали команды:

Data:STaR (Московская область) Webjox Tornado (Ростовская область) "Пингвины серверных морей" (Башкортостан)

"Отмечу большой компетентностный потенциал участников хакатона: они смогли оценить задачу с разных сторон и продемонстрировали нестандартный подход к решению. Формат идеальный для прорыва — 48 часов драйва без сна и отдыха. Теперь, после достигнутого, ребятам предстоит серьезно обдумать траекторию своей дальнейшей профессиональной реализации — важно, чтобы у каждого была возможность раскрыть талант. Мы ждем ребят для решения амбициозных задач по цифровизации атомной отрасли", — начальник управления разработки и проектирования цифровых продуктов "Цифрум" (Госкорпорация "Росатом") Андрей Денисов.

Победителями кейса Министерства финансов РФ стали команды:

ExpoTeam (Чеченская Республика) SpeedTeam (Ярославская область) GMP (Московская область)

"Друзья, всех поздравляю с реально успешной работой. Когда слышал поздравления, самому стало волнительно. Конечно, удивительную работу все проделали и нашли много проблем, о которых мы сами не знали, и варианты решений были представлены. Очень интересные решения, с лучшими участниками будем в контакте", — директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Победителями кейса Accenture стали команды:

"Кабинет обществознания" (Нижегородская область) Bolognese (Астраханская область) "четверо в лодке" (Башкортостан)

"Я в первый раз участвую в этом хакатоне и очень волновался, когда мы составляли задание, так как думали, смогут ли участники разобраться в нём за два дня. Но вы превзошли все наши ожидания — вы блестяще справились со сложной задачей. Столько энергии, креатива, полезных функций, которые до сих пор мало кто представлял на рынке. За полтора дня вы сделали невозможное!" — управляющий директор Accenture России, руководитель практики "Рынки Капитала" Михаил Аммосов.

Победителями кейса Balance Platform стали команды:

Underground (Ярославская область) Expovision (Чеченская Республика) RE-DART (Свердловская область)

"Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить все команды. Это было мега-круто, вместе с вами мы искали решения, переживали, смотрели на кейс с неожиданной стороны. Это были очень напряжённые двое суток. Те команды, которые не смогли пробиться в финал, не переживайте: это время не пропадает зря, вы закалились, приобрели настоящий конкретный опыт. Всем удачи, вы крутые!", — ведущий разработчик, тимлид разработчиков Ruby в "Баланс Платформа" Игорь Симдянов.

Победителями кейса ВТБ стали команды:

SATA (Волгоградская область) 4P. (Ярославская область) "Те самые" (Саратовская область)

"Команды-участники продемонстрировали высокий уровень вовлечённости, профессионализма и понимания бизнес-повестки. Были представлены нестандартные решения, которые, потенциально, смогут оказать позитивный эффект как на бизнес-показатели, так и на клиентский опыт. Поздравляю и победителей, и всех участников — я уверен, что драйв, с которым команды подходят к вопросам, позволит в будущем презентовать ещё не одну мощную идею и проект", — начальник управления "Госуслуги" ВТБ Святослав Агеев.

Победителями кейса ПСБ стали команды:

ALNA (Краснодарский край) Foxhound (Москва) 105 (Московская область)

"Мы бы хотели поблагодарить "Цифровой прорыв", для нас это тоже первый опыт. Все участники справились, у каждого был свой взгляд на задание. В результате мы получили новаторские идеи и креативные решения. В целом впечатления очень позитивные, а победители лучше всех разгадали нашу хитрость! Мы продолжим коммуницировать с лучшими командами", — советник председателя по операционно-финансовым вопросам корпоративного бизнеса ПСБ Анна Кабанова.

Победителями кейса Международного аэропорта Шереметьево стали команды:

DigitalRats (Курганская область) Waves Enterprise (Москва) FunCry 5 (Московская область)

"Поздравляю всех с успешным завершением хакатона. В том, что он успешен, у нашей компании нет никакого сомнения. Мы получили много интересных идей, познакомились с командами. Хотелось взять людей за руку, отвести в аэропорт и начать с ними работать. Уверен, что внедрение данных решений будет реализовано в ближайшее время. Спасибо всем за борьбу, энергию, знания, азарт. Безусловно, продолжим взаимодействие с командами победителями и конечно же примем участие в новых хакатонах", — начальник службы систем управления аэровокзальными комплексами и коммерческой деятельности Международного аэропорта Шереметьево Антон Зотов.

Победителями кейса Министерства финансов Республики Карелия стали команды:

Budget hackers (Москва) "Василиск" (Москва) Rolling Drones (Москва)

"Хочу всех поблагодарить за эту работу. Для нас, Министерства финансов Республики Карелия, это был дебют, и очень полезный. Все команды — большие молодцы. Результат нас очень порадовал, было много креативных, новаторских идей. Надеемся, всё сможем применить на практике", — Первый заместитель Министра финансов Республики Карелия Вера Романова.

Следующий полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" пройдёт 24-26 сентября и будет посвящён обществу, качеству жизни и социальной поддержке. Регистрация открыта до 19 сентября.