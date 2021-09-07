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Двое новосибирцев предстанут перед судом по делу о похищении людей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 38-летнего и 35-летнего местных жителей за похищение более двух десятков людей, ставших "клиентами" реабилитационного центра, сообщает прокуратура региона.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Прокуратура заключила с обвиняемыми досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства", - говорится в сообщении.

По версии следователей регионального Следственного управления Следственного комитета России, обвиняемые, входившие в организованную группу из пяти человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории Новосибирска и Новосибирской области под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью.

"Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путем заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска", - говорится в сообщении.

Члены организованной преступной группы сознательно вводили родственников потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности способов оказания услуг.

"После прибытия граждан в реабилитационный центр их насильно захватывали и незаконно удерживали участники организованной группы. Общение с родственниками ограничивалось, а незаконные действия прикрывались методикой "лечения" от зависимости", - говорится в сообщении.

СУ СКР по региону, со своей стороны, сообщает, что похищенные не могли свободно передвигаться по реабилитационному центру, поскольку все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников организованной группы и их доверенных лиц, на окнах, оборудованных металлическими конструкциями, не было ручек.

"В доме имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки", - говорится в сообщении.

Уголовные дела будут направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.

Новосибирск Новосибирской область

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