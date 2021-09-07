На набережной в Новосибирске сгорел прокатный пункт электросамокатов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на Михайловской набережной в Новосибирске ночью во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня ночью, в 03:30 местного времени (23:30 мск в понедельник) пожарные привлекались на ликвидацию возгорания киоска по прокату автоэлектросамокатов по улице Добролюбова Октябрьского района Новосибирска", - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было полностью охвачено огнем, возгорание удалось ликвидировать за несколько минут.

В результате случившегося огонь успел повредить киоск и электросамокаты на общей площади около 15 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.