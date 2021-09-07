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В Новосибирске арестовали межрегиональных наркокурьеров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские задержали предполагаемых межрегиональных курьеров, которые подозреваются в организации оптовых поставок героина и покушении на его сбыт, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"Ранее правоохранители получили оперативную информацию о том, что на территорию региона намерены прибыть неизвестные с крупной партией наркотического средства", - говорится в сообщении.

Когда подозреваемые оказались в Новосибирской области, они были задержаны, во время личного досмотра одного из сообщников полицейскими было обнаружено и изъято 82 г героина. В дальнейшем при осмотре автомобиля наркосбытчиков был обнаружен и изъят сверток с аналогичным содержимым общей массой 635 г, наркотики курьеры перевозили в запасном колесе автомобиля в багажнике.

31-летний и 43-летний жители Хабаровска ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"Предположительно, свой маршрут они начали в Москве и направились в Санкт-Петербург, где приобрели автомобиль, а затем проехали через города Челябинск, Курган, Тюмень. Причем в каждом пункте назначения они организовывали тайник с наркотическим средством", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконное покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новосибирск

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