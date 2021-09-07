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Танкер, севший на мель в Волго-Каспийском морском канале, продолжил движение в Баку

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Теплоход "ВФ Танкер-7" снялся с мели в северной части Каспийского моря. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области во вторник.

"По данным Морского спасательно-координационного центра, теплоход "ВФ Танкер-7" в 02:10 (01:10 по Москве) на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала 7 сентября снялся с мели, продолжил движение в порт назначения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, теплоход, следовавший по маршруту порт Астрахань - Баку, сел на мель 3 сентября. Судовой экипаж – 12 человек. Пострадавших не было.

Движение судов по каналу не приостанавливалось.

Астраханская область Каспийское море

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