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Подростки в Алтайском крае облили приятеля бензином и подожгли

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после получения подростком серьезных ожогов, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 5 сентября в городе Горняк.

По данным следствия, в произошедшем участвовали трое 14-летних подростков. Один из них "из шалости" облил одежду товарища бензином и поджег зажигалку в непосредственной близости от юноши.

В результате подросток получил ожог 50% поверхности кожи. Он госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Алтайский край СКР

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