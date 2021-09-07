В программу оздоровления Дона вложат около 105 млрд руб.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования федеральной программы по оздоровлению Донского бассейна составит 105 млрд рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совместно с главой Ростовской области Василием Голубевым выступили на межрегиональном совещании по реализации плана мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Дона в Волгодонске.

Бочаров, которого цитирует пресс-служба, что вопрос спасения Дона, рек Донского бассейна - это вопрос государственный.

2 сентября текущего года при правительстве РФ была создана межведомственная рабочая группа по спасению Дона, рек Донского бассейна, Цимлянского водохранилища и Азовского моря.

Площадь Донского бассейна - 422 тыс. кв. метров. На его берегах проживает свыше 12 млн человек.