РКН обязал Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием официального наименования и символики госкорпорации "Роскосмос" и привести механизмы модерации своей одноименной соцсети в соответствие с российским законодательством, напомнив о миллионных штрафах за неудаление противоправной информации.

РКН в направленном руководству компании письме также потребовал не допускать впредь распространения таких объявлений, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, РКН обязал руководство Facebook провести проверку и "привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ", а о результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство.

В размещенной в соцсети рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", позволяющем заработать на фондовых рынках. "После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные третьим лицам", - говорится в сообщении РКН. Таким способом мошенники похищают деньги со счетов граждан, отметили в ведомстве.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

"Следует также отметить, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому за ними закреплена обязанность своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент", - добавили в РКН.