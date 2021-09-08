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Морпехи Тихоокеанского флота получили первую партию автоматов АК-12

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае, сообщила в среду пресс-служба флота.

В ближайшее время военнослужащие на полигонах боевой подготовки проведут пристрелку и обслуживание нового оружия.

АК-12 калибра 5,45 мм - автомат нового уровня, разработанный концерном "Калашников". По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы, говорится в сообщении. АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения, как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение.

Дальний Восток АК-12 Приморский край

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