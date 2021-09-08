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Экс-главу департамента мэрии Иркутска оштрафовали на 4 млн руб. за взятку

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кировский райсуд Иркутска признал виновным в получении взятки бывшего начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации областного центра, сообщило следственное управление СКР по региону в среду.

"С учетом мнения гособвинителя ему назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона уточнила, что он также лишен права занимать должности госслужбы, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на пять лет.

Установлено, что в конце 2019 года департаментом проводился аукцион на проведение капремонта сетей водоснабжения в поселке Ермаковка Иркутска, председателем комиссии являлся обвиняемый. Чиновник предложил гендиректору ООО "Восход" принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует как председатель комиссии. За это он попросил передать ему 200 тыс. рублей. Спустя некоторое время взятка была передана чиновнику за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату.

Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Как сообщалось, чиновник был задержан в июне 2020 года. Узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, он попытался скрыться, но безуспешно.

Иркутск

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