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Кита длиной 13 метров выбросило на побережье острова Беринга

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Погибшего горбатого кита обнаружили на острове Беринга на Камчатке, сообщил в среду заповедник "Командорский".

"Тринадцатиметрового горбатого кита выкинуло на остров Беринга. Сотрудники заповедника во время патрулирования территории обнаружили выброшенного на берег мертвого исполина", - говорится в сообщении.

Специалисты научного отдела заповедника оперативно выехали, взяли пробы тканей для дальнейших исследований.

Горбатый кит занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России. Мировая численность составляет примерно 60 тысяч особей, в том числе в водах Северной Пацифики - 25 тысяч особей. Длина тела взрослых животных может достигать 19 метров, в среднем - 14 метров. Вес горбатого кита в среднем составляет 30 тонн.

Камчатка остров Беринга

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